Появились детали о смерти хоккеиста Малыхина

Telegram-канал SHOT сообщает, что хоккеист Федор Малыхин в течение трех дней не выходил на связь с родными и близкими. По данным неназванного источника Telegram-канала, из-за отсутствия звонков от Малыхина его отец приехал к нему домой и обнаружил тело сына.

По информации SHOT, тело хоккеиста отправили на судмедэкспертизу, которая установит точную причину смерти. Ранее сообщалось, что причиной смерти Малыхина стала остановка сердца.

Обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Федор Малыхин скончался на 35-м году жизни. О его смерти стало известно 18 марта.

Хоккеист Сергей Гусев, ранее игравший с Малыхиным за екатеринбургский «Автомобилист», рассказал ТАСС, что смерть была внезапной - ее «ничего не предвещало». Другие хоккеисты, с которыми побеседовал портал «БИЗНЕС Online», рассказали, что никаких проблем со здоровьем у Малыхина не было. По их словам, в последнее время спортсмен тренировал любительские команды и учился на юриста.

Малыхин играл за «Ак Барс» в 2014-2019 годах, в 2010-2014 годах выступал за «Автомобилист» и был капитаном команды. Также он играл за челябинский «Трактор» (2019), московский «Спартак» (2019-2020) и подмосковный «Витязь» (2020-2022). Последним клубом Малыхина (2022-2023 годы) был омский «Авангард».