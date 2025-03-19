Нападающий «Трактора» ответил, остались ли у него обиды на СКА

Форвард «Трактора» Александр Кадейкин прокомментировал победный матч со СКА (4:2) и ответил на вопрос, остались ли у него обиды на армейский клуб после ухода. Нападающий выступал за СКА с 2014 по 2016 год, а также в сезоне-2023/2024.

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— Мне кажется, была классная игра. Вначале немножко что-то за шайбу не цеплялись, как обычно, где-то не успевали, где-то много пространства давали сопернику, плотно не играли, с шайбой тоже играли стоя — не бежали вперёд, не двигались, не цеплялись. Потом в принципе стали катить передачи в крюк, зацепились за свою игру. Думаю, со второго периода начали контролировать игру.

— Был ли особый настрой в матче против бывшей команды?

— Понятно, что такие игры не сказать, что принципиальные, но особенные. Когда играешь против бывшей команды, матч немножко выделяется из рутины, первые эмоции в фокусе немножко другие.

— Остались ли обиды на СКА?

— Да бросьте, какие обиды? Мы взрослые люди, каждый делает свою работу. Здесь никаких обид… Даже не знаю, что вам ещё сказать. Вообще ни о чём разговор, — цитирует Кадейкина «ВсеПроСпорт».