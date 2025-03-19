Мать Овечкина раскрыла любимые блюда хоккеиста

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мать российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказала о любимой еде спортсмена и похвалила кулинарные способности его супруги Анастасии Шубской. Ее слова приводит «Матч ТВ».

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«Как мама скажу: Настя — прекрасный кулинар. Она потрясающе готовит все, что Саша любит. Особенно когда он приходит уставший после игры. Садится за стол, и его ждут домашние котлетки, и одно любимое блюдо, и другое…» — поделилась Овечкина.

Она также добавила, что ее сын любит голубцы, пельмени, тефтели.

В ночь на 19 марта «Вашингтон» переиграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:1.Овечкин не забил, но записал на свой счет голевую передачу.

В матче против «Сан-Хосе Шаркс», который состоялась в ночь на 16 марта и завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887. Таким образом, он отстает от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки на семь голов, а чтобы побить рекорд, ему нужно поразить ворота соперников восемь раз.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 21 марта против «Филадельфии Флайерз», стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.