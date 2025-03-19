Ротенберг указал путь спасения российского спорта

Роман Ротенберг заявил, что игры между КХЛ и НХЛ спасут весь российский спорт.

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Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

– В первую очередь хотел бы поблагодарить Владимира Владимировича Путина за поддержку российского хоккея. Мы всегда стремимся делать все возможное, чтобы наш хоккей развивался. Мы видим, как популярен хоккей, как много детишек идут в хоккейные школы, сколько катков строятся, как они постоянно забиты.

Подобная инициатива, конечно, это замечательно. Мы знаем, что исторически уже были такие матчи. Можно рассмотреть проведение таких матчей на уровне клубов КХЛ и НХЛ. Такой опыт у нас уже есть. Такие матчи можно провести, например, в Санкт‑Петербурге, на новой арене.

Матчи сборных тоже нужно рассматривать. Мы говорим про сборные разных возрастов. Такая инициатива открывает новые возможности. Можем вместе поработать, чтобы провести такие матчи.

– Почему именно хоккей был затронут в этом разговоре? Почему сделан акцент именно на хоккее?

– Тут заслуга историческая. И в Канаде, и в США, и у нас всегда следили за противостоянием Канады и России, СССР и Канады.

Сейчас мы видим, как Овечкин приближается к рекорду Гретцки. Весь мир за этим следит. Дональд Трамп много раз поздравлял Сашу, встречался с ним, когда «Вашингтон» выигрывал Кубок Стэнли. Он в курсе всех хоккейных событий. Из‑за этих показателей, рейтингов хоккея речь зашла об этом виде спорта.

Наш президент, Владимир Владимирович Путин, играет в хоккей, является основателем КХЛ. Это все так исторически сложилось.

Через хоккей можем спасти наш спорт и вернуться на международную арену, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.