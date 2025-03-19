В матче «Вашингтона» с «Детройтом» не было удалений

В матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Детройтом» не было ни одного удаления.

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Встреча в рамках регулярного чемпионата завершилась победой «Кэпиталс» со счетом 4:1.

Отмечается, что это вторая подобная игра для «столичных» с 2007 года. В последний раз с «Вашингтоном» это произошло 7 марта 2014-го против «Бостона» (0:3).

Команда лидирует в Восточной конференции и в сводной таблице НХЛ, набрав 98 очков в 68 играх.