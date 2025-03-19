«Пешки Путина». Журналист из Монреаля — об игроках КХЛ в возможном матче с хоккеистами НХЛ

Чемпионат.com

Журналист из Монреаля Эндрю Задарновски на своей странице в социальной сети Х раскритиковал идею о возможном проведении матча между российскими и американскими игроками НХЛ и КХЛ. Напомним, ранее данная идея была предложена президентом России Владимиром Путиным лидеру США Дональду Трампу во время телефонного разговора.

Канадский журналист назвал игроков КХЛ «пешками Путина»
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«Интересно было бы посмотреть, что произойдёт, если Трамп попробует надавить на НХЛ, чтобы она сыграла против КХЛ. В отличие от игроков КХЛ, которые являются пешками Путина, хоккеисты НХЛ должны иметь свободу выбора, чтобы отвергнуть идею любых игр против России, пока она не прекратит свою спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации)», — написал Задарновски.

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