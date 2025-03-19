Канадский журналист назвал игроков КХЛ «пешками Путина»

Журналист из Монреаля Эндрю Задарновски на своей странице в социальной сети Х раскритиковал идею о возможном проведении матча между российскими и американскими игроками НХЛ и КХЛ. Напомним, ранее данная идея была предложена президентом России Владимиром Путиным лидеру США Дональду Трампу во время телефонного разговора.

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