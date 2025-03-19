Канадский журналист назвал игроков КХЛ «пешками Путина»

«Пешки Путина». Журналист из Монреаля — об игроках КХЛ в возможном матче с хоккеистами НХЛ
Журналист из Монреаля Эндрю Задарновски на своей странице в социальной сети Х раскритиковал идею о возможном проведении матча между российскими и американскими игроками НХЛ и КХЛ. Напомним, ранее данная идея была предложена президентом России Владимиром Путиным лидеру США Дональду Трампу во время телефонного разговора.
«Интересно было бы посмотреть, что произойдёт, если Трамп попробует надавить на НХЛ, чтобы она сыграла против КХЛ. В отличие от игроков КХЛ, которые являются пешками Путина, хоккеисты НХЛ должны иметь свободу выбора, чтобы отвергнуть идею любых игр против России, пока она не прекратит свою спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации)», — написал Задарновски.