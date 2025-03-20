«Ак Барс» разгромил «Барыс» в Астане

Казанский «Ак Барс» крупно обыграл «Барыс» (8:0) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Авторами дублей стали Кирилл Семенов и Александр Барабанов, еще по шайбе забросили Семен Терехов, Дмитрий Яшкин, Дмитрий Кателевский и Степан Фальковский.

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов провел третий матч «на ноль» в этом сезоне, отразив 19 бросков.

Казанцы набрали 85 очков и занимают 5‑е место в Восточной конференции, «Барыс» (35) — на 12‑й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 0:8 (0:2, 0:2, 0:4)

Голы: Семенов, 12:24 (бол.), 50:44. Барабанов, 15:09, 40:37. Терехов, 31:42. Яшкин, 35:59. Кателевский, 55:56. Фальковский, 58:58.