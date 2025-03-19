Владелец «Вашингтона» оценил влияние Овечкина

Владелец клуба «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис на своей странице в соцсети Александра Овечкина.

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Леонсис назвал Овечкина краеугольным камнем спортивного сообщества округа Колумбия и настоящей легендой хоккея. «Поскольку он приближается к рекорду Уэйна Гретцки по количеству забитых голов, его достижения и преданность одной команде, одному городу и одной фан-базе выделяются как определяющие аспекты его наследия», — отметил он, отметив, что россиянин стал образцом для подражания.

Ранее Овечкин сократил отставание от Гретцки в гонке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всех времен до семи голов. В активе 39-летнего российского форварда 887 заброшенных шайб.

С 2005 года Овечкин на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с клубом он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.