«Локомотив» обыграл ЦСКА и набрал 100 очков в сезоне КХЛ

Ярославский «Локомотив» переиграл ЦСКА на выезде (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Авторами заброшенных шайб у гостей стали Максим Березкин, Александр Полунин и Георгий Иванов, все три гола были забиты после подставления клюшки на «пятачке». ЦСКА ответил шайбой Дениса Гурьянова.

На последней секунде игры «Локомотив» забил еще раз, но после видеопросмотра судьи определили, что шайба после броска Никиты Кирьянова пересекла линию ворот уже после финальной сирены.

Благодаря победе «Локомотив» набрал 100 очков в таблице, команде Игоря Никитина остается провести один матч в регулярном чемпионате – 21 марта в гостях против московского «Динамо».

ЦСКА потерпел третье поражение подряд, с 83 очками армейцы идут 4‑ми в Западной конференции. 21 марта ЦСКА дома сыграет с минским «Динамо», 23 марта – в гостях в «Витязем».