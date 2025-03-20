Сушинский назвал себя среди топ-3 лучших игроков СКА в 21 веке

Бывший нападающий СКА Максим Сушинский назвал корреспонденту «Спорт День за Днем» Михаилу НЮХИНУ трех лучших игроков петербургского клуба в 21 веке.

– Сушинский, Максим Соколов и Александр Барабанов. Мы говорим о людях, которые долго играли за СКА, а не 2-3 года, — сказал Максим Сушинский.

– Кто, на ваш взгляд, лучший легионер в истории петербургского клуба?

– Петр Чаянек, наверное. Патрик Торесен еще, в принципе, но поставлю Чаянека.

– Какой игрок в нынешнем составе СКА выделяется больше остальных?

– Никто. Кузнецов, может быть, только.

Лучшее достижение СКА в 21-м веке – две победы в Кубке Гагарина (2014/15, 2016/17).

В нынешнем сезоне армейцы (66 игр, 79 очков) занимают 7-е место в Западной конференции КХЛ.