Сноубордист Уайлд заявил, что поедет на Олимпиаду только ради России

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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд поделился, что для него было бы честью снова представить Россию на Олимпийских играх. Об этом спортсмен заявил РИА Новости.

Бывший американский сноубордист: поеду на Олимпиаду только ради России
© РИА Новости
«Для меня было бы честью представлять Россию на Олимпийских играх еще один раз. Если я получу звонок от Федерации сноуборда России, а другие государственные учреждения серьезно отнесутся к тому, чтобы я выступил в последний раз, тогда я немедленно начну готовиться к Олимпиаде», – сказал Уайлд.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. С марта 2022 года Российские спортсмены отстранены от выступлений на мировой арене по рекомендации МОК. 30 января кандидат в президенты организации, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

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