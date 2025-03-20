Ковальчук назвал российских игроков, которые удивили его в этом сезоне НХЛ

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук в интервью «Матч ТВ» отметил игру российских хоккеистов Дмитрия Воронкова, Егора Чинахова, Кирилла Марченко и Петра Кочеткова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Чинахов выступает выступает за «Коламбус» с сезона‑2021/22, Марченко — с 2022/23, Воронков — с 2023/24. Кочетков присоединился к «Каролине» в сезоне‑2021/22.

— Кто вас удивил в этом сезоне НХЛ?

— Отмечу русских парней из «Коламбуса» — Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Марчелло (Кирилл Марченко)… От них вообще не ожидали, что команда может на что‑то претендовать. А они сражаются за место в зоне плей‑офф. Ребята становятся лидерами в своем коллективе, ведут «Блю Джекетс» за собой.

— Интересный вратарь в системе «Питтсбурга» — Сергей Мурашов в АХЛ одерживает победу за победой.

— Это классно, дай Бог ему в НХЛ заиграть. У нас вообще в последние годы российская вратарская школа на высоте. Много способных ребят на высоте. Я вот в Норильск летал вместе с Артюхой (Евгений Артюхин) — он сейчас скаут «Вегаса», много смотрит хоккей.

И он рассказал про Петра Кочеткова, что тот был третьим или четвертым вратарем в системе «Витязя». Потом уехал в Нижний Новгород, начал играть… Он был и в «Сочи», и в СКА, и в Рязани — помотало его по России. А сейчас он в «Каролине» может стать первым номером. Ну разве не талант? — сказал Ковальчук «Матч ТВ».