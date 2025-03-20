«Автомобилист» одержал победу над СКА

«Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл петербургский СКА (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В составе СКА первую шайбу за клуб забросил защитник Никита Зайцев, также отличился Марат Хайруллин. «Автомобилист» ответил голами Артема Каштанова и Брукса Мэйсека, сравняв счет на 59‑й минуте.

В серии буллитов победу хозяевам принесли точные броски Ника Меркли и Семена Кизимова.

«Автомобилист» занимает 4‑е место в Восточной конференции, имея в активе 87 очков. В субботу екатеринбуржцы закроют регулярный чемпионат домашней встречей с «Металлургом».

СКА набрал 80 очков и поднялся на 6‑ю строчку в Западной конференции, обойдя «Северсталь» (79), имеющую матч в запасе. 22 марта команда Романа Ротенберга проведет заключительный матч регулярного сезона на выезде с «Торпедо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «СКА» (Санкт-Петербург) — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Каштанов, 27:08. Мэйсек, 58:17. — Зайцев, 13:37. Хайруллин, 22:48.

Победный буллит: Кизимов.