КХЛ не наказала Голышева за колющий удар по Никишину

Анатолий Голышев избежал дисквалификации из-за колющего удара по Александру Никишину.

Об этом сообщили в КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева санкции, предусмотренные статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», – заявили в лиге.

Эпизод произошел во втором периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и СКА (3:2 Б), когда клюшка Голышева оказался между ног Александра Никишина. Хоккеист екатеринбуржцев не был удален в этом моменте.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал эпизод: «Нужно обратиться к судьям, они у нас с яйцами, надеюсь».

Также сообщалось, что Никишин перемещен в список травмированных.

В этом сезоне Никишин набрал 49 (17+29) очков при полезности «плюс 19» в 61 матче чемпионата.