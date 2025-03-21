Гол Паника помог «Локомотиву» обыграть московское «Динамо» в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе «Локомотива» отличились Андрей Сергеев, Рихард Паник, Байрон Фрэз и Александр Радулов. У хозяев шайбу забросил Никита Гусев.

Железнодорожники провели заключительный матч регулярного чемпионата, команда Игоря Никитина (102 очка) стала первой в таблице Западной конференции и ранее досрочно завоевала Кубок Континента. В первом раунде плей‑офф КХЛ «Локомотив» сыграет с нижегородским «Торпедо» и начнет серию на домашнем льду.

«Динамо» под руководством Алексея Кудашова с 89 очками располагается на второй строчке таблицы Запада.

В последнем матче «регулярки» 23 марта динамовцы сыграют на выезде с череповецкой «Северсталью». Плей‑офф КХЛ стартует 26 марта.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Гусев, 5:27 (бол.). — Сергеев, 12:52. Паник, 39:57. Фрэз, 58:57 (бол.). Радулов, 59:47 (бол.).