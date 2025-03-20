«Авангард» на выезде обыграл «Витязь» в матче КХЛ

Омский «Авангард» в гостях переиграл «Витязь» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В составе победителей авторами шайб стали Рид Буше и Семен Чистяков, у «Витязя» отличились Дерек Барак и Иван Ежов.

Победу в овертайме «Авангарду» принес точный бросок Константина Окулова.

«Авангард» набрал 85 очков и занимает 6‑е место в Восточной конференции, команда уступает «Автомобилисту» (87 очков, 4‑й) и «Ак Барсу» (85 очков, 5‑й) перед заключительным матчем «регулярки», который команда Ги Буше проведет 22 марта на выезде с «Куньлунем».

«Витязь» с 59 очками располагается на 10‑й строчке на Западе. 23 марта подмосковная команда на своем льду сыграет с ЦСКА в последнем для себя матче сезона.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Барак, 6:27. Ежов, 56:09 (бол.). — Буше, 4:33 (бол.). Чистяков, 16:18. Окулов, 60:26.

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.