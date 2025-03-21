Россиянин оформил хет-трик в матче НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найттс» Павел Дорофеев оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Встреча прошла в ночь на пятницу, 20 марта, и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Помимо Дорофеева, в составе победителей заброшенной шайбой отметился Иван Барбашев.

«Вегас» в 68 встречах набрал 88 очков. Команда находится на третьем месте в Западной конференции.

24-летний Дорофеев в нынешнем сезоне провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 30 голов и 16 результативных передач.