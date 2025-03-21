Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги, который забросил не менее 35-ти шайб на протяжении 15-ти сезонов.

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Во встрече против "Филадельфии" российский форвард "Вашингтона" забросил 35-ю шайбу в нынешнем сезоне.

Она стала для Овечкина 888-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Форвард "Кэпиталз" стал первым игроком в истории лиги, которому удалось забросить не менее 35-ти шайб в 15-ти сезонах. Ранее он делил лидерство с бывшим игроком столичной команды Майком Гартнером, которому эта отметка покорялась 14 раз.

В нынешнем сезоне Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов лиги. Больше него забивали только Леон Драйзайтл из "Эдмонтона" - 49, Вильям Нюландер ("Торонто") - 38 и Кайл Коннор ("Виннипег") - 37.