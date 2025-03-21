Олимпийский чемпион назвал главное открытие сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, какой клуб стал для него открытием в текущем сезоне КХЛ.

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— Как вам игра «Северстали» в нынешнем сезоне?

— Это открытие. В том году было «Торпедо», в этом — однозначно «Северсталь». И игра радует, самое главное!

— Кто может составить конкуренцию череповчанам в категории «открытие сезона»?

— Да я думаю, что никто. Именно по открытию — никто. Они выделяются. Какие б ни были трудные игры, выезды, они держат свою марку и играют в своём стиле. Не отступают от него. И видно, что ребята получают удовольствие от игры. Это самое главное, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Северсталь» заработала 81 очко после 67 матчей. Команда находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.