Канадский хоккеист назвал безумием погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Хоккеист клуба «Сочи» канадский защитник Джесси Грэм высказался о погоне игрока «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, назвав результативность россиянина безумием, передает «Советский спорт».

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«Да, он стабильно забивает, это безумие. Думаю, что у него точно есть шанс побить рекорд Гретцки в этом сезоне. За этим интересно наблюдать», — сказал Грэм.

Овечкин 21 марта в матче с «Филадельфией» провел на льду чуть больше 15 минут, нанес четыре броска в створ ворот противника и отличился одним голом. Тем самым хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Теперь отставание российского спортсмена от рекордсмена по заброшенным шайбам в НХЛ Уэйна Гретцки составляет всего шесть голов. Канадский атлет, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет на своей площадке с «Флоридой». Встреча состоится 23 марта. Команды выйдут на площадку в 0:00 по московскому времени.