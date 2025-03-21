Евгений Кузнецов готов вернуться на лед в матче с «Торпедо».

Форвард СКА пропустил месяц из-за сотрясения мозга. В последний раз он сыграл за клуб из Санкт-Петербурга 22 февраля – в матче против «Куньлуня».

Игра с «Торпедо» состоится 22 марта в Нижнем Новгороде.

«Я возвращаюсь в команду, очень этому рад. Был в постоянной коммуникации с тренерским штабом и докторами — постоянно мониторили мое состояние. С нетерпением ждал возвращения. Благодарю тренеров и медицинский персонал за работу над моим восстановлением. Клуб помогал семье со всеми бытовыми вопросами. Были созданы все условия для скорейшего возвращения. Тесты показали, что я в порядке. Чувствую, что готов играть. Спасибо болельщикам за поддержку. Скоро увидимся на льду», – сказал Кузнецов.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 32-летний форвард провел 38 матчей и набрал 37 (12+25) очков.