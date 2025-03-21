Экс‑вратарь НХЛ назвал бросок Овечкина страшным

Бывший вратарь «Филадельфии» Мартин Бирон рассказал о силе броска российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

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В четверг «Вашингтон» стал первым участником плей‑офф НХЛ текущего сезона, обыграв «Филадельфию» со счетом 3:2. В этом мачте Овечкин забросил шайбу. По количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ россиянин уступает только Уэйну Гретцки — 888 голов против 894.

— Это страшно. Тем не менее, такова вратарская работа — тебе приходится отражать броски в исполнении лучших хоккеистов и сильнейших снайперов НХЛ. Как бы то ни было, Овечкин — это особый случай. В случаях с другими игроками ты можешь постараться предугадать, что они собираются делать и как они бросают шайбу. С Овечкиным тебе остается только молиться и надеяться на лучшее, — приводит слова Бирона The Inquirer.

Бирон выступал за «Филадельфию» с 2007 по 2009. Также хоккеист играл за «Баффало», «Нью‑Йорк Айлендерс» и «Нью‑Йорк Рейнджерс».