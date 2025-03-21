Каменский: в НХЛ и КХЛ разная культура празднования рекордов

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в отличие от других лиг, рекорды по голам, очкам и количеству матчей, как правило, празднуются по окончании сезона. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.

"У нас есть закрытие сезона, и на нем отмечаются все успехи. Сейчас идет сезон, праздники готовятся. У нас разные подходы и возможности, но никто не забывает наших достижений, и мы за всем следим", - сказал Каменский.

"У нас в прессе отмечаются рекорды, а награждение идет после сезона. Мы не должны все копировать у других стран, у нас другая культура. Главное, это помнить, отмечать в нашей истории", - добавил он.

В ночь на пятницу российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 888-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По этому показателю он уступает только канадскому форварду Уэйну Гретцки (894). Ожидается, что руководители лиги и Гретцки в скором времени будут присутствовать на каждом матче с участием Овечкина, чтобы не пропустить историческую игру.

В октябре 2024 года нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев стал рекордсменом КХЛ по количеству сыгранных матчей, побив рекорд защитника Евгения Бирюкова (1001). Президент КХЛ Алексей Морозов перед одним из матчей вручил Шипачеву специальную награду. 29 октября 2024 года Шипачев побил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам в лиге (928), 20 марта форвард "Салавата Юлаева" Джош Ливо повторил рекорд Мозякина по количеству заброшенных шайб в одном сезоне КХЛ (48).