Агент Заварухина объяснил ситуацию касательно переговоров с «Амуром»

Агент Заварухина о том, почему тренер не возглавил «Амур»: «Кто-то из руководителей «Трактора» оставил негативный отзыв. Это странно – должны были поддержать человека, выигравшего бронзу»
Агент Алексея Заварухина объяснил ситуацию касательно переговоров с «Амуром».
– По моей информации, с «Амуром» не срослось только из-за обратной связи из Челябинска.
На вопрос хабаровского клуба кто-то из руководителей «Трактора» оставил негативный отзыв о Заварухине.
Хотя для меня это странно. В Челябинске должны были бы поддержать человека, который выигрывал с командой бронзовую медаль.
– Договор был уже подписан?
– Да, договор был зарегистрирован в КХЛ.
– Заварухину после разрыва договора выплатили компенсацию?
– Я не участвовал в этом. Что-то они решили, – сказал представитель тренера Шуми Бабаев.