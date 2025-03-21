Агент Заварухина объяснил ситуацию касательно переговоров с «Амуром»

Агент Алексея Заварухина объяснил ситуацию касательно переговоров с «Амуром».

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– По моей информации, с «Амуром» не срослось только из-за обратной связи из Челябинска.

На вопрос хабаровского клуба кто-то из руководителей «Трактора» оставил негативный отзыв о Заварухине.

Хотя для меня это странно. В Челябинске должны были бы поддержать человека, который выигрывал с командой бронзовую медаль.

– Договор был уже подписан?

– Да, договор был зарегистрирован в КХЛ.

– Заварухину после разрыва договора выплатили компенсацию?

– Я не участвовал в этом. Что-то они решили, – сказал представитель тренера Шуми Бабаев.