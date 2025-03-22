«Ак Барс» завершил сезон КХЛ победой над «Сибирью»

Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл «Сибирь» в своём заключительном матча регулярного чемпионата КХЛ – 3:2 ОТ.

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В составе казанской команды двумя голами в основное время отметились Альберт Яруллин и Семён Терехов. Во второй половине игры «Сибирь» смогла отыграться. Шайбы забросили Владислав Кара и Сергей Широков. Победный гол в овертайме забросил капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.

По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял 5-е место в Восточной конференции (87 очков). Соперником казанцев в плей-офф Кубка Гагарина станет екатеринбургский «Автомобилист» (89).

«Сибирь» вышла в плей-офф с 7-го места на «Востоке» (69). Команда из Новосибирска узнаёт своего соперника по плей-офф после матча «Адмирал» (69) – «Нефтехимик» (65). Игра начнётся 23 марта в 17:00 мск.