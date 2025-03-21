"Нефтехимик" победил "Адмирал" в матче КХЛ

"Нефтехимик" победил в Нижнекамске "Адмирал" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Олега Леонтьева одержала пятую победу в последних шести играх турнира.

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В составе "Нефтехимика" голы забили Дмитрий Жукенов и Андрей Белозеров. У "Адмирала" единственную шайбу забросил Никита Сошников. Ворота нижнекамцев защищал Филипп Долганов.

Следующий матч "Нефтехимик" проведет 23 марта в Нижнекамске против "Адмирала". Встреча станет заключительной для команд в текущем регулярном чемпионате.

"Нефтехимик" потерял все шансы на выход в плей-офф КХЛ. "Адмирал" сыграет в борьбе за Кубок Гагарина.