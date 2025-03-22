"Салават Юлаев" обыграл "Барыс" в заключительном матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались астанинский «Барыс» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

© Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

В составе гостей отличились Александр Хмелевски, Шелдон Ремпал, Джош Ливо и Скотт Уилсон. За «Барыс» единственный гол забил Аслан Жусупбеков.

«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 93 очка за 68 матчей. «Барыс» остался на последней, 12-й строчке, заработав 35 очков.