«Автомобилист» победил «Металлург»

«Автомобилист» обыграл «Металлург» в матче КХЛ.

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Встреча Фонбет чемпионата КХЛ проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей сделал форвард Артем Каштанов.

«Автомобилист» закончил регулярный чемпионат, набрав 89 очков в 68 матчах. Команда заняла четвертое место на Востоке и сыграет с «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф.

В активе «Металлурга» 90 очков после 68 игр. Магнитогорский клуб расположился на третьей строчке в Восточной конференции.