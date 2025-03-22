«Автомобилист» победил «Металлург» – 3:2. Клуб из Екатеринбурга стал 4-м на Востоке
«Автомобилист» обыграл «Металлург» в матче КХЛ.
Встреча Фонбет чемпионата КХЛ проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей сделал форвард Артем Каштанов.
«Автомобилист» закончил регулярный чемпионат, набрав 89 очков в 68 матчах. Команда заняла четвертое место на Востоке и сыграет с «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф.
В активе «Металлурга» 90 очков после 68 игр. Магнитогорский клуб расположился на третьей строчке в Восточной конференции.