«Авангард» завершил сезон победой над «Кульлунем»

Омский «Авангард» на выезде обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 5:1.

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Первую шайбу в игре забросил нападающий омичей Джованни Фьоре. Чуть позже нападающий китайской команды Спенсер Фу сравнял счёт в матче. Следующие 4 безответные шайбы на счету Джованни Фьоре, оформившего хет-трик, Наиля Якупова и Рида Буше.

«Авангард» завершил регулярный чемпионат на 6-м месте в Восточной конференции (87 очков). В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «ястребы» встретятся с магнитогорским «Металлургом».

«Куньлунь» закончил своё выступление в сезоне-2024/25. Команда Михаила Кравца заняла 9 место в Западной конференции и не попала в плей-офф (62).