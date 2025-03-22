Канадец Ливо превзошел рекорд Мозякина в КХЛ

Канадский форвард "Салавата Юлаева" Джош Ливо установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Главной интригой заключительного матча "Салавата Юлаева" в регулярном чемпионате КХЛ стал рекорд, который мог установить форвард уфимцев Джош Ливо.

В предыдущем матче он довел число голов в нынешнем сезоне до 48-ми, тем самым повторив достижение, установленное российским нападающим магнитогорского "Металлурга" Сергеем Мозякиным.

"Салават Юлаев" в последнем матче регулярки в гостях встречался с давно уже лишившимся шансов на выход в плей-офф "Барысом".

В первом периоде уфимцы отличились дважды, но фамилии Ливо на табло так и не оказалось. Во второй двадцатиминутке хозяева отыграли одну шайбу.

Ливо напомнил о себе в третьем периоде. Он сумел поразить ворота и стал новым рекордсменом КХЛ - 49 шайб за сезон.