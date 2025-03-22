Овечкин хочет сыграть в матче между КХЛ и НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил о желании сыграть в матче между игроками НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), если он состоится. Его слова приводит Telegram-канал Alex Ovechkin.

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«Это первый шаг к снятию неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. И если все сложится, я бы с удовольствием тоже вышел на лед», — заявил Овечкин.

Хоккеист поддержал идею проведения матчей КХЛ и НХЛ, назвав инициативу президентов России и США важным шагом к восстановлению отношений между странами.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп одобрили идею матча сборных КХЛ и НХЛ.

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4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.