Овечкин занял девятое место по очкам в равных составах за всю историю НХЛ

Нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз» 22 марта отличился двумя голевыми передачами. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Таким образом, это позволило Овечкину увеличить собственный показатель до 1007 очков за карьеру и выйти на девятое место в истории лиги, обойдя известного нападающего Фила Эспозито. «Кэпиталз» стали первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Ранее сообщалось, что две голевых передачи Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Флоридой» в матче Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в субботу, 22 марта, в Вашингтоне и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев.

До этого спортсмен сократил отставание от Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ до шести. В активе форварда 888 заброшенных шайб.