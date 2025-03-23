НХЛ ограничит время празднования рекордного гола Овечкина

В Национальной хоккейной лиге рассказали, что время празднования рекордного гола Александра Овечкина будет ограничено.

Как сообщил журналист Крис Джонстон, НХЛ намерена отвести на празднование 895-й шайбы капитана "Вашингтона" не более семи минут. При этом лига согласна приостановить матч именно на это количество времени.

На счету Овечкина в регулярных чемпионатах 888 шайб. Рекорд Уэйна Гретцки - 894.

Также НХЛ обновила прогноз на побитие рекорда Гретцки. После того как Овечкин не смог отличиться в матче против "Флориды", лига пересчитала эту дату.

Ранее планировалось, что рекорд Гретцки капитану "Вашингтона" покорится 14 апреля в домашнем матче против "Коламбуса". Теперь же срок сдвинулся на 16 апреля, когда "Кэпиталз" сыграют против "Нью-Йорк Айлендерс".