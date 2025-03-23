«Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Флоридой Пантерз» в матче НХЛ

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в столице США.

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Встреча завершилась со счетом 6:3 (3:3, 3:0, 0:0) в пользу хозяев. У «Кэпиталз» голы забили Коннор Макмайкл (4-я минута), Джон Карлсон (13), Энтони Бовиллье (15), Том Уилсон (21), Дилан Строум (21) и Эндрю Манджапане (26). В составе «Флориды» отличились Сэм Беннетт (7), Сет Джонс (14) и Джона Гаджович (15).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 20 минут, сделал пять бросков в створ ворот и отдал две голевые передачи.

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли прокомментировал план по рекордному голу капитана и форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Дэйли отметил, что как рекордный, так и предыдущие голы Овечкина будут проверяться судьями наравне с другими заброшенными шайбами. Официальное признание рекорда и празднование не состоятся, пока не будет подтверждено, что гол был заброшен корректно.

Национальная хоккейная лига представила прогноз по дате матча, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадского игрока Уэйна Гретцки. По прогнозам, российский нападающий сможет побить рекорд канадца в гостевой игре против команды «Коламбус» 12 апреля.