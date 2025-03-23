Уникальная «бейсбольная» шайба заброшена во время матча  НХЛ

Чудо-шайба была заброшена в субботнем матче НХЛ между командами «Сент-Луис Блюз» и «Чикаго Блэк Хоукс». Трое нападающих четыре раза коснулись шайбы, не опуская ее на лед, после чего она оказалась в воротах, пишет The Sporting News.

Издание пишет, что этот гол «Сент-Луис Блюз несомненно станет лучшим голом сезона в НХЛ.

«Вы никогда не видели хоккейный гол подобный этому. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» продемонстрировали ту магическую координацию рук и глаз, которой могут похвастаться только лучшие спортсмены мира», — отмечают журналисты.

Центрфорвард Дилан Холлоуэй объехал вокруг ворот и отправил пас Джордану Кайру, подняв шайбу в воздух. Кайру не ожидал такого хода, и все, что он мог сделать, это отправить шайбу обратно Холлоуэю.

Нападающий смог зацепить шайбу и в воздухе переправить Роберту Томасу, караулившему у другой штанги. Тот сделал «прекрасный бейсбольный свинг» и открыл счет во втором периоде.

В итоге «Сент-Луис Блюз» победил со счетом 4:1. Сейчас команда пытается удержать место в плей-офф Западной конференции, но независимо от того, как сложится сезон для «синих», они не скоро забудут этот гол, отмечает издание.