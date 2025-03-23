Ротенберг выразил готовность возглавить сборную КХЛ в матче с НХЛ

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг собирается стать тренером сборной Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в матче против Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он заявил Metaratings.

По словам наставника, он всегда готов возглавить команду, если так «скажут вышестоящие люди».

Под руководством Ротенберга СКА набрал 82 очка в регулярном чемпионате КХЛ и занял седьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина его коллектив сыграет против московского «Динамо».

С 2015 года Роман Ротенберг находится под санкциями США. Таким образом, его не смогут пустить на матчи в Америке, если ограничения не будут сняты.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.