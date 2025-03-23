Ротенберг: готов возглавить сборную КХЛ в матче с НХЛ

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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг собирается стать тренером сборной Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в матче против Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он заявил Metaratings.

Ротенберг выразил готовность возглавить сборную КХЛ в матче с НХЛ
© РИА Новости

По словам наставника, он всегда готов возглавить команду, если так «скажут вышестоящие люди».

Под руководством Ротенберга СКА набрал 82 очка в регулярном чемпионате КХЛ и занял седьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина его коллектив сыграет против московского «Динамо».

С 2015 года Роман Ротенберг находится под санкциями США. Таким образом, его не смогут пустить на матчи в Америке, если ограничения не будут сняты.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

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