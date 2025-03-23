«Северсталь» победила московское «Динамо»

Череповецкая «Северсталь» обыграла московское «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча прошла в воскресенье в Череповце и завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). В составе «Северстали» голами отметились Николай Чебыкин, Давид Думбадзе и Данил Аймурзин. За «бело‑голубых» забивали Джордан Уил и Дилан Сикьюра.

«Северсталь» набрала 83 очка, поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции и обогнала петербургский СКА (82). «Динамо» финишировало на второй строчке (89 очков).

В первом раунде плей‑офф «Динамо» сыграет против СКА, а «Северсталь» встретится со «Спартаком».

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Чебыкин, 16:47 (бол.). Думбадзе, 32:15. Аймурзин, 59:17. — Уил, 24:04. Сикьюра, 49:02.