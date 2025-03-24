Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился шайбой в гостевом для команды матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© Соцсети

"Тампа" уступила со счетом 2:4, Кучеров стал автором второго гола команды. Для него эта шайба стала 30-й в нынешнем сезоне, также в его активе 68 результативных передач, он занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата, уступая немцу Леону Драйзайтлю из "Эдмонтона" (101 очко) и канадцу Натану Маккиннону из "Колорадо" (105). Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 26 бросков, его визави Илья Самсонов - 35.

"Вегас" продолжает лидировать в Тихоокеанском дивизионе, в 70 матчах набрав 92 балла. "Тампа" с 87 очками в 70 играх занимает третье место в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Вегас" 26 марта сыграет на выезде с "Миннесотой", "Тампа" в этот же день примет "Питтсбург".

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин в выездном матче с "Флоридой" (3:4 Б) забросил 15-ю шайбу в сезоне. Вратарь действующего обладателя Кубка Стэнли "Флориды" Сергей Бобровский впервые в сезоне отдал голевую передачу и отразил все три броска в серии послематчевых буллитов. Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников в домашнем матче с "Баффало" (3:5) отдал голевую передачу. Форвард "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко отличился во втором матче подряд, он забросил шайбу в домашней игре с "Бостоном" (7:2).