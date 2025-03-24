Никита Кучеров сократил отставание от Драйзайтля и Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс»» (2:4), который завершился несколько минут назад. Форвард благодаря этому голу улучшил свою позицию в гонке бомбардиров регулярки.

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После данного матча в активе российского хоккеиста стало 98 очков (30+68) в текущем розыгрыше НХЛ. Таким образом, он по-прежнему занимает третье место в рейтинге бомбардиров, немного сократив отставание от лидеров, которые в этот игровой день не принимали участия в матчах, так как их клубы игр не проводили.

На второй строчке бомбардирского списка идёт немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, у которого 101 очко (49+52). Лидер — канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 105 очков (28+77).