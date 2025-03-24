Вайсфельд назвал клуб, который имеет наибольшие шансы на победу в Кубке Гагарина

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд заявил «Матч ТВ», что на бумаге ярославский «Локомотив» — главный претендент на победу в Кубке Гагарина.

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«Локомотив» завоевал Кубок Континента, набрав 102 очка в Западной конференции. В плей‑офф клуб сыграет с «Торпедо». Их серия начнется 27 марта в Ярославле.

— Какие команды имеют самые большие шансы на Кубок Гагарина в этом сезоне?

— Сложно сказать. Есть 4–5 команд, которые будут на него претендовать. На бумаге самые большие шансы у «Локомотива». Другие претенденты — «Трактор», «Авангард», «Металлург», московское «Динамо». СКА я бы тоже не сбрасывал со счетов, там команда непонятная, они могут пройти «бело‑голубых» со своим сильным составом. В этой паре не все решено, — сказал Вайсфельд «Матч ТВ».

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