Назван самый популярный хоккейный клуб России

«Вашингтон Кэпиталз» стал самым популярным хоккейным клубом России в 2024 году. Об этом сообщает Кинопоиск.

В число 10 клубов, которые интересовали российскую аудиторию в минувшем, 2024-м году больше всего, вошло два клуба НХЛ. «Вашингтон» стал самой популярной командой, 10-е место заняла «Флорида Пантерз». Из российских клубов больше всего интереса вызывал «Авангард».

Топ-10:

1. «Вашингтон Кэпиталз».

2. «Авангард».

3. «Локомотив».

4. «Трактор».

5. СКА.

6. «Металлург» Магнитогорск.

7. «Салават Юлаев».

8. «Автомобилист».

9. «Ак Барс».

10. «Флорида Пантерз».

Отметим, что данные были получены благодаря индексу Кинопоиск Pro Спорт — новому инструменту измерения популярности спорта в России среди интернет-пользователей.

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