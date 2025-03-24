Канадский хоккеист объяснил, зачем получил российский паспорт

Канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт объяснил свое решение получить российский паспорт, заявив, что теперь он не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает «Матч ТВ».

«И в бытовом плане с национальным паспортом некоторые вопросы решаются проще и быстрее», — добавил Пакетт.

В текущем сезоне КХЛ Пакетт провел за «Динамо» 64 матча, забросив 16 шайб. Также на счету Пакетта 18 голевых передач. В первом раунде плей-офф «Динамо» сыграет с петербургским СКА.

Летом 2024 года Пакетт говорил, что хочет сыграть за сборную России.

Также канадец высоко отозвался о россиянине Никите Кучерове, с которым они вместе выступали в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Пакетт сказал, что был бы рад сыграть с Кучеровым за сборную России.