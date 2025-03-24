Ги Буше рассказал, сколько времени тренеры «Авангарда» изучали «Металлург»

Ги Буше рассказал, сколько времени тренеры «Авангарда» потратили на изучение «Металлурга»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, сколько времени тренерский штаб омского клуба потратил на изучение «Металлурга», который стал соперником по первому раунду плей-офф КХЛ.
«Нужно понимать, что любая команда на протяжении регулярки играет не только против нас, но и с другими соперниками, и важно изучить все матчи. Скажем, вчера мы 12 часов с тренерским штабом уделили изучению «Металлурга», но так делают все! Мы не должны слишком сильно зацикливаться на том, что делает соперник, но в то же время понимать их слабые и сильные стороны. Чтобы использовать их слабости и защититься от угроз. Мы должны дать нашим игрокам понять, как они должны действовать, мы не должны утопать в стиле соперника, нам нужен фокус на свою игру», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.