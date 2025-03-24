СКА и ЦСКА начинают Кубок Гагарина без статуса фаворитов

Совсем недавно дерби двух армейских клубов подавали как главный матч КХЛ, но теперь оба клуба не попали в топ-4 конференции.

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Конец спортивного гегемона обычно молниеносен. Нет какого-то мягкого и постепенного угасания: вчера ты на вершине, сегодня — махом падаешь с неё, разбивая нос, а толпа вокруг удивляется синякам на когда-то внушавшем ужас лице. Из-за эффекта внезапности чаще всего такой исход оказывается полной неожиданностью для тех, кто пророчит ещё годы чемпионств.

Армейские клубы, казалось бы, более-менее адаптировались даже к условиям потолка. Заметьте, кстати: теперь никто уже не спорит, нужен ли жёсткий потолок в нынешних условиях КХЛ: результат новых реформ понравился абсолютному большинству хоккейного сообщества. Теперь основные дискуссии возникают из-за потенциальной инфляционной индексации и способов обхода потолка, которых в последнее время возникло предостаточно.

И СКА, и ЦСКА в межсезонье сильно изменились. Игорь Есмантович выдал цитату про «дрим-тим», которую ему 100% будут припоминать в случае неудачного исхода сезона — такие высокие авансы ЦСКА получил после того, как вернул из Америки большую группу игроков, застрявших где-то на полпути к НХЛ. СКА в этом году, напротив, пошёл ва-банк, возвращая звёзд из Америки, размазывая большие контракты на долгий срок и запихивая в платёжку максимальное количество соглашений.

Понять логику СКА можно. В НХЛ уже давно облизываются на Александра Никишина: местной прессой системообразующий защитник СКА давно называется лучшим игроком мира за пределами НХЛ. В Монреале уже подобрали виртуальных партнёров по звену для Ивана Демидова, агенты Арсения Грицюка давно говорили, что следующая остановка — это «Нью-Джерси». Не стоит забывать, что права на Захара Бардакова принадлежат «Колорадо», а форвард значительно прибавил в этом году. Всё это грозит СКА неизбежной перестройкой летом и потерей людей, которые и делали результат в этом году.

Однако регулярка для обеих команд оказалась ужасной. ЦСКА поднялся на одну позицию после прошлого года, но в «эру Роснефти» армейцы ещё никогда не начинали плей-офф в гостях два года подряд. СКА вообще установил свой кахаэловский антирекорд по позициям и в общей таблице, и в конференции. 200 с гаком заброшенных шайб не могут заставить забыть 200 с гаком пропущенных — тем более пиковый СКА пропускал менее 100 шайб в гладком сезоне. Теперь роскоши держать олимпийских чемпионов в запасе уже нет. Впервые в истории КХЛ оба клуба начинают первый раунд в гостях.

С другой стороны, даже в таких условиях армейские клубы всё ещё обладают сильными и звёздными составами — особенно СКА, который всего год назад в последних матчах сезона упустил чаемый Кубок континента. Даже в таких условиях ресурсы и бюджеты клубов лучше, чем у обходящегося в основном воспитанниками школы «Локомотива», заводящего в основу множество молодых белорусов минского «Динамо» или закладывающего большую часть бюджета на бонусы и жёстко ограничивающего основную часть заработной платы «Спартака».

Для ЦСКА этот сезон изначально мог бы стать просто перестроечным (а ведь и этим летом в Москву может приехать ещё куча игроков из АХЛ). Однако назначение Ильи Воробьёва и недавно раскрытая сумма его контракта говорят как раз о том, что армейцы снова планировали побеждать прямо сейчас, что было задачей странной. ЦСКА провёл удивительно странный сезон, где команда без всякой логики чередовала сильные и слабые серии и могла встать даже по ходу матча, где получалось абсолютно всё. Кроме того, к концу сезона команда подходит в худшей форме, чем начинала его: приобретения на дедлайне провалились, а Окулова, Абрамова и Каменева в составе в игре с Минском не будет по разным причинам.

Ну а СКА в этом году сделал всё, чтобы саму игру команды не обсуждали. При этом в концовке питерский клуб вроде бы ушёл от стиля, который можно назвать «аля-улю, гони гусей», начал более строго играть в средней зоне, более плотно действовать в индивидуальных единоборствах. При этом в атаке СКА во многом остался таким же прямолинейно-вертикальным, но это не помогло обогнать хотя бы «Северсталь».

Можно найти много интересной статистики, однако слишком многое говорит об отсутствии развития СКА в последние годы. В первом полноценном сезоне Ротенберга-тренера команда напоминала прущий асфальтоукладчик, но обыграть ЦСКА в финале Запада помешали проблемы, заработанные на ровном месте. Второй год — провальный старт сезона, мощный спурт во второй половине чемпионата и довольно заслуженный вылет во втором раунде. Весь этот год получился максимально неровным по результатам с кучей болезненных поражений на домашнем льду.

Наверное, многих покоробит это сравнение, однако европейские футбольные гегемоны после очень долгого нахождения на вершине внезапно начинают принимать абсолютно неадекватные решения. Посмотрите на «Ювентус», который тотально забронзовел после многолетней доминации в Серии А, после чего начал увлечённо закапывать сам себя. Посмотрите на «Барселону», чьё руководство давно превратилось в посмешище. Даже «Бавария» в прошлом сезоне не избежала нескольких необъяснимых шагов, которые ухудшили положение клуба.

Конкуренцию в лиге должны чувствовать не только игроки, но и менеджеры, но и тренеры. Когда ты привыкаешь, что в один момент можешь перебить деньгами кого угодно и вытащить из своего негласного фарм-клуба кого угодно, то неизбежно наступает расслабленность — так и многим тренерам сложно перестроиться с наличия пяти равных звеньев на необходимость работы с теми, кто вписывается в платёжку. Долгое нахождение в «тёплой ванне» притупляет чутьё.

При этом дальнейшая судьба обоих клубов зависит от грядущих серий первого раунда. Слухи о возможной отставке Ильи Воробьёва мы ещё осенью слышали — а простят ли акционеры и владельцы два потенциальных вылета в первом раунде Игорю Есмантовичу? А в СКА есть главный спонсор, который создаёт все условия, принимая самые важные решения — и в этом году в случае раннего вылета свалить всё на эпизод с подножкой Серебрякова будет уже кратно сложнее.