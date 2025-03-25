Никлас Бэкстрём назвал самый любимый момент с Александром Овечкиным

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём назвал победу в Кубке Стэнли в 2018 году самым запоминающимся моментом с российским форвардом Александром Овечкиным.

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«Это был по-настоящему особенный момент, когда мы выиграли вместе. Мы это понимали. Но тогда, в тот момент, наше объятие, думаю, со стороны выглядело как радостный момент. На самом деле это было скорее облегчение для нас обоих. Просто ощущение, что наконец-то мы это сделали», — приводит слова Бекстрёма Russian Machine Never Breaks.

Бекстрём объявил о приостановке карьеры в ноябре 2024 года. Он имеет наибольшее количество результативных передач (279) на голы Овечкина среди его товарищей по команде за всё время.