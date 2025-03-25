Стало известно о необычной традиции Овечкина

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал о необычной традиции российского игрока и капитана «столичных» Александра Овечкина после поединков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит RMNB.

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«Он забирает практически все с собой, после того как забрасывает шайбы, особенно теперь, оставляет это у себя и хранит в своем музее или еще где-то — мы точно не знаем, что он со всем этим делает. Уверен, однажды нам все станет известно. Но он забирает все свои джерси. А если ты отдаешь ему голевую передачу, то должен подписать его джерси. Он сохраняет все», — поделился он.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» победил «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. В этом матче Овечкин хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Отставание российского спортсмена от «вечного» снайперского рекорда легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки составляет всего шесть голов. Канадец, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

23 марта «Вашингтон» обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 6:3, Овечкин записал на свой счет две голевые передачи. Следующий матч «столичные» проведут против «Виннипег Джетс» в ночь на 26 марта, стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени.