СКА представил новый девиз команды к началу Кубка Гагарина — 2025, сообщает пресс-служба армейского клуба.

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«Команда СКА на матчи плей-офф-2024/2025 избрала себе яркий девиз: «Одно большое сердце и сотня кулаков!». Как известно в мире спорта, для побед нужны согласованные действия и подчинение единоличного в пользу общего. Это и есть «одно большое сердце». Нами движет общая цель — Кубок Гагарина. И как сердце для организма бьётся в груди и толкает кровь по всему телу, так и общая цель движет всеми игроками для достижения победы! И эту цель, как сердце, нужно защищать в борьбе кулаками, радовать победной игрой и преодолением всех преград! Вот почему — «и сотня кулаков!». Данный слоган является объединяющим и сильным не только для игроков, сражающихся за победу на льду, но для всех болельщиков в Санкт-Петербурге и по стране в целом. Команда СКА благодарит и очень ценит поддержку ПАО «Газпром» и лично Алексея Борисовича Миллера в борьбе за главный приз КХЛ — Кубок Гагарина», — сказано в сообщении клуба.

В первом раунде СКА встретится с московским «Динамо», которое на Западе заняло второе место по итогам регулярки, армейцы — седьмое. Матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* если потребуется.