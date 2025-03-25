Российский хоккейный тренер умер в 61 год

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Умер российский хоккейный тренер Андрей Мартемьянов. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский хоккейный тренер умер в 61 год
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Мартемьянову был 61 год. Причины смерти не уточняются.

Мартемьянов возглавлял такие клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), как екатеринбургский «Автомобилист», новосибирскую «Сибирь» и хабаровский «Амур». С последней командой он работал до 28 октября 2024 года, когда был отправлен в отставку.

Как игрок Мартемьянов становился чемпионом Европы среди юниоров и чемпионом мира среди молодежных команд в составе сборной СССР. Также на его счету победа в Универсиаде в 1989 году.

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