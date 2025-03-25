Российский хоккейный тренер умер в 61 год

Умер российский хоккейный тренер Андрей Мартемьянов. Об этом сообщает РИА Новости.

Мартемьянову был 61 год. Причины смерти не уточняются.

Мартемьянов возглавлял такие клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), как екатеринбургский «Автомобилист», новосибирскую «Сибирь» и хабаровский «Амур». С последней командой он работал до 28 октября 2024 года, когда был отправлен в отставку.

Как игрок Мартемьянов становился чемпионом Европы среди юниоров и чемпионом мира среди молодежных команд в составе сборной СССР. Также на его счету победа в Универсиаде в 1989 году.