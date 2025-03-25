Обладатель Кубка Гагарина получил уведомление от ФХР о положительной допинг-пробе

Игорь Григоренко получил уведомление от ФХР о положительной допинг-пробе.

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» получил уведомление от Федерации хоккея России о положительной допинг-пробе в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

«Мне приходило уведомление от федерации об этом. Но я не могу сказать, откуда взялась такая информация. Я уверен, что чист», – сказал 41-летний Игорь Григоренко.

Хоккеист также выступал за «Ладу», «Северсталь», ЦСКА и «Металлург».

В LIMS фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

В январе 2019 года в рамках соглашения о восстановлении прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA).