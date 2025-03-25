Болельщику ХК «Сибирь» аннулировали недорогой билет и поменяли цену на 5000

В Новосибирске болельщик приобрел билет на матч «Плей-офф» (первый домашний матч в Сибири на вылет) за 990 рублей, но через сутки билет аннулировали и предложили купить другой, уже за 5000 рублей. При этом на сайте, который предлагал билеты, несколько часов наблюдались серьезные неполадки технического характера.

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«Обещали, что продажа начнется с12:00, но сайт завис и пришлось ждать два часа. Кроме того, не работал сам сайт ХК «Сибирь», билеты были доступны только на «Яндекс.Афише». Раньше такого никогда не было. Я купил билет за 990 рублей, скачал его и довольный предвкушал поход на игру. Через сутки мне пришло сообщение, что мой билет аннулирован и я могу приобрести другой. Деньги вернули, но билетов уже нет, а те, что остались имеют цену от 5-7 тысяч рублей и выше. Считаю, что меня просто кинули», – рассказывал болельщик.

Мужчина рассказал, что приобрести билет за 5-7 тысяч рублей он не сможет, так как эта сумма является слишком большой. Сибиряк заявил, что мошенничество в сфере продажи билетов на хоккей в Новосибирске процветает полным ходом.

«Иногда билеты перепродают, а купить билет по адекватной цене можно за считанные минуты. И даже тогда, когда ты это сделал, теперь оказывается, что билет могут сделать недействительным», – рассказывал болельщик.

Редакция «ФедералПресс» написала запрос в пресс-службу ХК «Сибирь», но на момент публикации ответа в издание не поступило.

Напомним, новосибирцы раскритиковали матч Звезд, которые проходит в Новосибирске впервые. Сибиряки заявили, что город не готов к такому масштабу из-за отсутствия метро и доступности.